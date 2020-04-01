Ученые выяснили, что болевший коронавирусом человек может быть заразен даже после выздоровления

Так, вирус SARS-CoV-2 может быть обнаружен в образцах мокроты и кала человека даже после того, как его следы исчезают из проб с носоглотки. Стоит отметить, что на данный момент исследование проводилось на достаточно малой выборке человек, состоящей из 133 добровольцев. Но при подобном объеме одновременно отрицательный результат на коронавирус проб с носоглотки и положительный, основанный на образцах мокроты и кала, продемонстрировали 22 человека.

Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что в США число умерших от заражения новым коронавирусом достигло 3 415 человек, что позволило стране “обогнать” по этому показателю Китай с их 3 309 погибших. В России число погибших, на момент написания материала, достигло 22 человек.