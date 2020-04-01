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Ученые выяснили, что болевший коронавирусом человек может быть заразен даже после выздоровления
Что делает вирус еще более заразным
Китайские ученые опубликовали результаты исследования, согласно которому выходит, что болевший коронавирусом человек может быть заразен даже после выздоровления.
Так, вирус SARS-CoV-2 может быть обнаружен в образцах мокроты и кала человека даже после того, как его следы исчезают из проб с носоглотки. Стоит отметить, что на данный момент исследование проводилось на достаточно малой выборке человек, состоящей из 133 добровольцев. Но при подобном объеме одновременно отрицательный результат на коронавирус проб с носоглотки и положительный, основанный на образцах мокроты и кала, продемонстрировали 22 человека.
Напомним, что совсем недавно стало известно о том, что в США число умерших от заражения новым коронавирусом достигло 3 415 человек, что позволило стране “обогнать” по этому показателю Китай с их 3 309 погибших. В России число погибших, на момент написания материала, достигло 22 человек.