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Ученые выяснили, что большинство людей едят яблоки неправильно

Огрызок тоже стоит съесть

Австрийские исследователи из Грацского технического университета обнаружили, что большинство людей едят яблоки совершенно неправильно.

Количество полезных бактерий, которые потребляет человек, возрастёт многократно, если съедать яблоко целиком, проще говоря, вместе с сердцевиной. 90% полезных бактерий находится именно в огрызке.

Если выбросить огрызок, то количество полезных микроорганизмов, потреблённых из яблока, с более чем 100 миллионов снизится до 10 миллионов.

Например, в яблоках, в том числе сердцевине и ядрышках, присутствуют лактобактерии, входящие в состав пробиотиков. Они помогают справиться с определёнными состояниями, например, расстройствами пищеварения.

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