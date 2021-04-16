Ученые выяснили, что большинство людей не худеют в долгосрочной перспективе

Результаты научной работы были опубликованы в издании BMC Public Health. Специалисты полагают, что устойчивое снижение веса очень сложна для большинства людей. В рамках исследования ученые отслеживали людей в широкой общественности более десяти лет, благодаря чему выяснилось, что люди, которые имеют избыточный вес или ожирение, в основном, так и остаются в данном весе. Помимо прочего ученые установили, что люди, страдающие ожирением, имели более высокую вероятность развития проблем с сердцем и риск смерти, чем те, кто люди с низким индексом массы тела.

“Большинство взрослых с избыточным весом или ожирением сохраняют степень избыточного веса или ожирения в долгосрочной перспективе”, - поделились выводами исследователи.