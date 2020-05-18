Ученые выяснили, что чаще всего онлайн-сервисы для проверки коронавируса ошибаются

Речь идет о приложениях, которым пользователь описывает свои симптомы, после чего получает рекомендацию обратиться к специалистам в случае, если симптомы вызывают у сервиса опасения. В итоге ученые выяснили, что лишь в 36% случаев такие приложения дают точный результат, своевременную рекомендацию обратиться к медицинским работникам получают лишь 49% пользователей.

”Хотя идея использовать цифровые инструменты для проверки своих симптомов выглядит заманчивой, в большинстве случаев существующие приложения в лучшем случае ненадежны а в худшем — опасны”, — говорится в заявлении ведущего автора исследования Мишель Хилл.