Ученые выяснили, что человеческая "многозадачность" ухудшает память

Согласно свежим данным, полученным ученым из Стэнфордского университета, нагрузка мозга хаотичным потоком цифровой информации может иметь тревожные последствия, сообщает Scientific American. Так, например, одновременное использование нескольких медиаресурсов, может ухудшать память молодых людей, в результате чего, в дальнейшем, им будет труднее вспомнить определенные события из жизни.

Стоит, правда, отметить, что авторы исследования также заявили о корреляционности полученных результатов. К тому же, по словам ученых, они все еще не могут назвать определенные соцсети или медиаресурсы, которые были бы особо опасными для памяти.