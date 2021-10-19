Ученые выяснили, что человеческий мозг не способен строить кратчайшие маршруты

Этот способ похож на тот, которым пользуются животные и насекомые. Он называется “векторная навигация”. Авторы работы предполагают, что такой способ навигации требует меньше умственных усилий, чем настоящее вычисление кратчайшего маршрута. Один из авторов работы, Карло Ратти, говорит, что такая навигация «не дает кратчайшего пути, но она достаточно близка к нему, и ее очень просто вычислить».

За целый год ученые накопили более 550 тыс маршрутов, пройденных более чем 14 тыс человек, взятых из анонимных сигналов GPS с мобильных телефонов пешеходов. Анализ этих данных показал, что вместо кратчайшего пути пешеходы выбирали маршруты, которые были длиннее, но сводили к минимуму их угловое отклонение от пункта назначения. То есть люди выбирают путь, который позволял бы им «видеть» свою цель прямо перед собой. Именно из-за этого им кажется, что они сокращают свой маршрут.

Если GPS-устройство может вычислить кратчайший маршрут без особо труда, то мозг человека или животного просто физически на это не способен. Ученые предполагают, что в этом виновата эволюция. В дикой природе энергия — необычайно ценный ресурс, а тратить ее на расчет мозгом кратчайшего маршрута невероятно глупо, когда тебе необходимо спасать свою жизнь. В таком случае мозг просто полагается на опыт.