Ученые выяснили, что человеческий мозг работает в 11 измерениях

Исследование проводилось на воссозданной компьютерной модели мозга. Для этого использовалась алгебраическая топология. По словам главы научной группы Генри Маркама, его команде удалось “увидеть мир, который они никогда не ожидали увидеть”. Так, в самых потаенных уголках мозга удалось обнаружить объекты, размер которых колеблется между 7 измерениями. В некоторых же случаях количество измерений доходило до 11!

Напомним, что согласно последним официальным данным, человеческий мозг насчитывает около 86 млрд нейронов. Что удивительно, они все крайне тесно связаны между собой, что и позволяет людям думать, мыслить и рассуждать. К слову, похожие, но максимально упрощенные, нейронные сети легли в современную теорию машинного обучения.