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Ученые выяснили, что деньги, секс и сладкое вызывают разный тип удовольствий
На основе новых данных, они предложили новую модель обработки соответствующей информации
В научном журнале Brain Imaging and Behavior были опубликованы результаты исследования российских ученых, которым удалось выяснить, что еда, секс и деньги активируют разные области мозга, отвечающие за удовольствие.
Ученые провели анализ множества исследований, в которых фиксировалась активность различных отделов мозга в ответ на информацию о вознаграждении. По итогу исследователи пришли к выводу, что абсолютно все типы вознаграждений в момент активации связывались с совершенно различными ядрами базальных ганглиев. Так, авторы научной работы выявили, что за удовольствие от употребления еды отвечали в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозга, за секс — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, а за богатство и деньги отвечали все ядра базальных ганглиев, включая прилежащее.
В конечном итоге группа ученых, занимавшихся данным вопросом, предложила совершенно новую модель обработки информации, касающуюся вознаграждений.