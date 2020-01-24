Ученые выяснили, что деньги, секс и сладкое вызывают разный тип удовольствий

Ученые провели анализ множества исследований, в которых фиксировалась активность различных отделов мозга в ответ на информацию о вознаграждении. По итогу исследователи пришли к выводу, что абсолютно все типы вознаграждений в момент активации связывались с совершенно различными ядрами базальных ганглиев. Так, авторы научной работы выявили, что за удовольствие от употребления еды отвечали в основном ядра, расположенные в правом полушарии мозга, за секс — правый наружный бледный шар и левое хвостатое тело, а за богатство и деньги отвечали все ядра базальных ганглиев, включая прилежащее.

В конечном итоге группа ученых, занимавшихся данным вопросом, предложила совершенно новую модель обработки информации, касающуюся вознаграждений.