Ученые выяснили, что дикие собаки способны понимать жесты людей

Для того, чтобы выяснить, как обстоят дела с данным вопросом у собак, которые не были выведены в домашних условиях, ученые провели эксперимент. Так, перед дикими собаками размещали сразу две закрытые миски, при этом участники исследования со стороны людей указывали лишь на одну из них. По итогу было выявлено, что около 50% от испытуемых собак вообще не подошли ни к одной из мисок — данный фактор ученые списали на страх животных перед людьми. Те же собаки, которые все же подходили к мискам, в 80% случаев совершенно верно следовали указательным жестам и проверяли ту миску, на которую указал человек. При этом важно понимать, что ни одна из этих собак ни разу в жизни не проходила специального обучения. Все это говорит лишь о том, что даже дикие собаки способны понимать жесты людей.

”Это означает, что они пристально наблюдают за человеком, с которым встречаются впервые, и используют свое понимание людей, чтобы принять решение. Это показывает их интеллект и адаптивность”, — говорит автор работы, доктор Аниндита Бхадра.