Ученые выяснили, что долгое стояние на работе повышает давление

В ходе эксперимента, проведенного Университетом Турку, сотрудники муниципальных служб, приближающиеся к пенсионному возрасту, носили акселерометры для измерения активности. Кроме того, у них каждые 30 минут автоматически измеряли давление в течение суток.

Как поясняет исследователь Юоа Норха, суточное кровяное давление дает более точное представление о состоянии сердечно-сосудистой системы. Если давление постоянно слегка повышено и не снижается ночью, это может привести к жесткости сосудов и повышенной нагрузке на сердце, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск заболеваний.

Одной из ключевых проблем оказалось долгое стояние на работе. Организм повышает давление для улучшения кровообращения в ногах, что увеличивает нагрузку на сердце. Стоячие рабочие столы могут быть полезны, но важно чередовать положение. Хороший совет — делать перерывы каждые полчаса: немного походить или посидеть, отмечают ученые.

Интересно, что сидячая работа не всегда вредна для давления, но ученые подчеркивают необходимость физической активности в свободное время. Разнообразные нагрузки, такие как прогулки или аэробные упражнения, помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и легче справляться с нагрузками на работе.

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