ferra.ru

Ученые выяснили, что дожди вызывают извержение вулканов

Как минимум Килауэа начал свое извержение именно под влиянием осадков
В популярном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученым удалось выяснить достаточно интересную особенность дождей — по словам специалистов, они способны вызывать извержение вулканов.

По крайней мере, именно повышенные осадки вызвали извержение Килауэа в 2018 году, считают ученые. Также они рассказали, что локальное выпадение осадков в большом количестве способно заметно изменять время и частоту извержений в Килауэа, а также, возможно, и на других вулканах.

”Извержение происходит, когда давление в магматической камере достаточно высоко, чтобы сломать окружающие породы, и магма переместилась на поверхность. Это повышение давления вызывает инфляцию земли на десятки сантиметров. Поскольку мы не видели какой-либо существенной инфляции за год до извержения, мы начали думать об альтернативных объяснениях. Интересно, что, когда мы исследуем историю исторических извержений в Килауэа, мы видим, что магматические вторжения и зарегистрированные извержения происходят почти в два раза чаще в самые влажные периоды года”, — рассказал ведущий автор исследовани Джейми Фаркухарсон.

Останови меня!