Ученые выяснили, что дожди вызывают извержение вулканов

По крайней мере, именно повышенные осадки вызвали извержение Килауэа в 2018 году, считают ученые. Также они рассказали, что локальное выпадение осадков в большом количестве способно заметно изменять время и частоту извержений в Килауэа, а также, возможно, и на других вулканах.

”Извержение происходит, когда давление в магматической камере достаточно высоко, чтобы сломать окружающие породы, и магма переместилась на поверхность. Это повышение давления вызывает инфляцию земли на десятки сантиметров. Поскольку мы не видели какой-либо существенной инфляции за год до извержения, мы начали думать об альтернативных объяснениях. Интересно, что, когда мы исследуем историю исторических извержений в Килауэа, мы видим, что магматические вторжения и зарегистрированные извержения происходят почти в два раза чаще в самые влажные периоды года”, — рассказал ведущий автор исследовани Джейми Фаркухарсон.