Ученые выяснили, что эффект неожиданности усиливает восприятие боли

В ходе эксперимента участники подвергались термическим болевым стимулам, наблюдая при этом различные визуальные сцены в виртуальной реальности. Оказалось, что если боль была неожиданной, участники воспринимали ее сильнее. Это подтверждает так называемую гипотезу «сюрприза», согласно которой мозг реагирует на боль не только по ее реальной интенсивности, но и по степени расхождения с ожидаемыми ощущениями.

Результаты исследования могут объяснить, почему люди с хроническими болями часто испытывают сильный дискомфорт, даже если реальные физические причины боли остаются неизменными. Ощущение тревожности и неопределенности может увеличивать разрыв между ожиданиями и реальностью, что, в свою очередь, усиливает боль.

Ученые считают, что снижение этого «эффекта неожиданности» может помочь в лечении хронических болевых состояний. Более глубокое понимание механизмов восприятия боли открывает перспективы для создания новых методов терапии, которые помогут людям быстрее восстанавливаться после травм и справляться с хронической болью.