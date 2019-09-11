Ученые выяснили, что электрический угорь — это три разные рыбы

Первый электрический угорь был описан Карлом Линнеем еще 250 лет назад, а учитывая тот факт, что этот вид обитает в бассейне Амазонки, ученые из Европы долгое время не имели возможности заняться их полноценным исследованием. В связи с этим считалось, что в роде Electrophorus всего один вид.

Но буквально недавно Карлос Давид де Сантана вместе с коллегами исследовал порядка 107 особей электрических угрей, которых выловили самых разных точках их обитания. Затем исследователи сравнили морфологию головы и отдельных ее структур, ряд генов митохондриальной ДНК, а также ряд генов ядерной ДНК. После специалисты сравнивали последовательности этих генов с таковыми у ближайших родственников электрических угрей, встречающихся в природе — гимнотообразных рыб.