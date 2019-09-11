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Ученые выяснили, что электрический угорь — это три разные рыбы

Выяснить это удалось спустя 250 лет после открытия данного вида
В научном издании Nature Communications была опубликована научная статья, основанная на молекулярных данных и анализе морфологии электрических угрей. Согласно ей то, что считалось одним видом, на самом деле является сразу тремя. Один из этих трех видов, Electrophorus voltai, способен выдавать ток напряжением в 860 В.

Первый электрический угорь был описан Карлом Линнеем еще 250 лет назад, а учитывая тот факт, что этот вид обитает в бассейне Амазонки, ученые из Европы долгое время не имели возможности заняться их полноценным исследованием. В связи с этим считалось, что в роде Electrophorus всего один вид.

Но буквально недавно Карлос Давид де Сантана вместе с коллегами исследовал порядка 107 особей электрических угрей, которых выловили самых разных точках их обитания. Затем исследователи сравнили морфологию головы и отдельных ее структур, ряд генов митохондриальной ДНК, а также ряд генов ядерной ДНК. После специалисты сравнивали последовательности этих генов с таковыми у ближайших родственников электрических угрей, встречающихся в природе — гимнотообразных рыб.

Результаты исследования позволили совершить полноценное открытие — оказалось, что электрические угри делятся на три вида, а не на один, как считалось последние 250 лет. Так, помимо уже известного Electrophorus electricus необходимо выделить его ближайшего родственника Electrophorus voltai и представителя соседней ветви Electrophorus varii.

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