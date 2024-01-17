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Наука и технологии
09:27, 17 января 2024
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Ученые выяснили, что Google Поиск стал намного хуже прежнего

И пока не совсем ясно, как исправлять ситуацию
Исследователи обнаружили, что качество поисковых результатов Google значительно ухудшилось.

Основная проблема в том, что многие популярные обзоры товаров в интернете связаны с партнерским маркетингом.

Это значит, что авторы зарабатывают на рекламе этих товаров. К тому же, многие из этих обзоров — это просто рекламные тексты, созданные для улучшения видимости товаров в поисковиках. Поэтому и страдает качество поиска, в том числе и Google Поиска.

Свежее открытие подчеркивает растущую проблему с качеством и достоверностью информации, представляемой в поисковых системах.

Пользователи, ищущие надежные и объективные обзоры продуктов, часто сталкиваются с материалами, направленными на продвижение товаров через партнерские ссылки, что затрудняет нахождение непредвзятой информации.

Источник:404 Media
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Поиск
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#Google
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