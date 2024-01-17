Ученые выяснили, что Google Поиск стал намного хуже прежнего

09:27, 17 января 2024
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Ученые выяснили, что Google Поиск стал намного хуже прежнегоИ пока не совсем ясно, как исправлять ситуацию
Исследователи обнаружили, что качество поисковых результатов Google значительно ухудшилось.
Основная проблема в том, что многие популярные обзоры товаров в интернете связаны с партнерским маркетингом.
Это значит, что авторы зарабатывают на рекламе этих товаров. К тому же, многие из этих обзоров — это просто рекламные тексты, созданные для улучшения видимости товаров в поисковиках. Поэтому и страдает качество поиска, в том числе и Google Поиска.
Свежее открытие подчеркивает растущую проблему с качеством и достоверностью информации, представляемой в поисковых системах.
Пользователи, ищущие надежные и объективные обзоры продуктов, часто сталкиваются с материалами, направленными на продвижение товаров через партнерские ссылки, что затрудняет нахождение непредвзятой информации.
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