Ученые выяснили, что хронически высокое давление повышает риск инсульта

Опубликовано 24 июля 2024, 06:45
1 мин.
Ученые выяснили, что хронически высокое давление повышает риск инсультаВ тестировании были использованы данные более чем 40 000 человек
Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета, показало, что хронически повышенное систолическое давление (верхнее число при измерении давления) связано с повышенным риском двух наиболее распространенных типов инсульта.
© Ferra.ru
Ученые проанализировали данные более чем 40 000 человек в возрасте от 18 лет без истории инсульта. Они обнаружили, что среднее систолическое давление на 10 мм рт. ст. выше нормы связано с 20% более высоким риском общего и ишемического инсульта, а также на 31% более высоким риском внутримозгового кровоизлияния.
Авторы исследования подчеркивают важность ранней диагностики и постоянного контроля артериального давления для профилактики инсульта. Ученые также обращают внимание на недостаточную распространенность самоконтроля артериального давления, что затрудняет диагностику и контроль гипертонии.