Ученые выяснили, что хронически высокое давление повышает риск инсульта

Ученые проанализировали данные более чем 40 000 человек в возрасте от 18 лет без истории инсульта. Они обнаружили, что среднее систолическое давление на 10 мм рт. ст. выше нормы связано с 20% более высоким риском общего и ишемического инсульта, а также на 31% более высоким риском внутримозгового кровоизлияния.

Авторы исследования подчеркивают важность ранней диагностики и постоянного контроля артериального давления для профилактики инсульта. Ученые также обращают внимание на недостаточную распространенность самоконтроля артериального давления, что затрудняет диагностику и контроль гипертонии.