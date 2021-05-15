Ученые выяснили, что кошки хуже собак понимают эмоции людей

Так, согласно опубликованным данным, кошки хуже чем собаки справляются с пониманием особенностей межчеловеческих отношений. В частности, собаки способны осознавать, когда хозяин ведет себя агрессивно, тогда как кошки этого не замечают.

Помимо прочего исследователи считают, что мяуканье кошкам необходимо для того, чтобы коммуницировать со своими хозяевами. На это намекает тот факт, что дикие коты умели лишь шипеть на людей. По словам специалистов, если кошка прищуривается около человека, это говорит о том, что он ей нравится и рядом с ним она себя ощущает в безопасности.