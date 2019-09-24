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Ученые выяснили, что кошки не менее преданы хозяевам, чем собаки

А даже чуть более
Довольно часто в разговорах о домашних животных проскакивают слова о том, что собака самое преданное животное. Так, мнение о том, что кошка не привязана к человеку, очень глубоко поселилась в наших головах. Однако новое исследование говорит об обратном.

Для проведения эксперимента учеными было отобрано 38 взрослых кошек и 79 котят. Исследование проходило на основании теста, в ходе которого кошку сажали вместе с хозяином в круг. Для того чтобы добраться до человека животному необходимо было пересечь линию окружности. Спустя две минуты, проведенных вместе, человек должен был покинуть кошку, а спустя еще две - вернуться снова в круг. На протяжении всего исследования была осуществлена видеосъемка, которую впоследствии анализировали специалисты.

Результаты действительно неожиданные, порядка 65% кошек и котят оказались глубоко привязаны к хозяевам. Примечательно, что процент преданных кошек превышает процент собак, которые также участвовали в тесте. Привязанность была обнаружена лишь у 61% процента испытуемых.

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