Ученые выяснили, что кожа человека впитывает химические вещества из кремов от загара

Солнцезащитные кремы являются очень популярным средством, которым люди пользуются во время нахождения в теплых странах. Подобные средства выпускаются в достаточно больших количествах в течение последних нескольких десятилетий. И хотя они способны помочь избежать многочисленные солнечные ожоги, а также снижают риск возникновения рака кожи, до сих пор нет никаких серьезных исследований, которые озаботились бы вопросом влияния подобных средств на организм человека.

Но крайние исследования ученых продемонстрировали тот факт, что сразу шесть активных компонентов, входящих в состав подобных кремов, попадают в организм человека через кожу во время применения. И хотя данные результаты вызывают определенного рода обеспокоенность, специалисты все же советуют продолжать использовать солнцезащитный крем, когда это необходимо, так как злокачественные последствия от ультрафиолета причиняют куда больший урон организму, чем “впитывание” шести химических элементов.