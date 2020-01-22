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Ученые выяснили, что кожа человека впитывает химические вещества из кремов от загара

Но все равно призывают использовать данные средства при необходимости
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA сообщило о том, что ей удалось найти сразу шесть посторонних химических соединений в организме человека буквально спустя одно применение средства от загара. Но также они заявили о том, что нет никаких доказательств вреда для здоровья от данных веществ.

Солнцезащитные кремы являются очень популярным средством, которым люди пользуются во время нахождения в теплых странах. Подобные средства выпускаются в достаточно больших количествах в течение последних нескольких десятилетий. И хотя они способны помочь избежать многочисленные солнечные ожоги, а также снижают риск возникновения рака кожи, до сих пор нет никаких серьезных исследований, которые озаботились бы вопросом влияния подобных средств на организм человека.

Но крайние исследования ученых продемонстрировали тот факт, что сразу шесть активных компонентов, входящих в состав подобных кремов, попадают в организм человека через кожу во время применения. И хотя данные результаты вызывают определенного рода обеспокоенность, специалисты все же советуют продолжать использовать солнцезащитный крем, когда это необходимо, так как злокачественные последствия от ультрафиолета причиняют куда больший урон организму, чем “впитывание” шести химических элементов.