Ученые выяснили, что крысы получают удовольствие от игры в прятки

В ходе эксперимента ученым удалось обучить игре в прятки команду из 6 крыс разного возраста. Стимулировали грызунов едой, однако когда их перестали кормить игра не заканчивалась. Параллельно этому, ученые постоянно наблюдали за мозговой активностью животных. Буквально в течении двух недель крысам удалось освоить правила игры. Более того, с каждым разом они все быстрее находили людей и прятались в новых местах. Ранее учеными из США было доказано, что крысы обладают высшей нервной деятельностью, присущей человеку. Выяснилось, что они способны воспроизводить прошедшие события в порядке хронологии.