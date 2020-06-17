Ученые выяснили, что курение приводит к одиночеству

Так, исследователи проанализировали данные 511 280 тыс человек, которые были разбиты на следующие категории: 249 171 из них курили, 143 852 человека пытались бросить курить и 46 568 человек страдали алкогольной зависимостью. В результате проведенной научной работы, специалисты не смогли обнаружить никакой связи между одиночеством и употреблением алкоголя, в то время как не только курение вызывало чувство одиночества у людей, но и одиночество являлось причиной, по которой люди начинали курить.

Стоит отметить, что помимо одиночества и депрессии курение также способствует развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При этом наука установила, что в вопросе продолжительности жизни не имеет значения, сколько курит человек — редкое, но регулярное курение точно также повышает риск преждевременной смерти.