Ученые выяснили, что Марс теряет воду быстрее ожидаемого

Так, исследователи из Института космических исследований РАН, Национального центра научных исследований Франции, Оксфордского и Австралийского национального университетов воспользовались данными, собранными зондом Trace Gas Orbiter, после чего уже выяснили, что водяной пар в атмосфере Марса скапливается в огромных количествах на высоте более 80 км.

При этом эксперты также смогли обнаружить, что на данной высоте наблюдается даже своеобразное перенасыщение, так как в атмосфере планеты содержится в 10–100 раз больше водяных паров, чем там должно быть исходя из расчетов ученых. Именно этот факт позволил ученым выдвинуть теорию, согласно которой на красной планете, в рамках некоторых сезонов, может наблюдаться увеличение скорости потери воды.