Ученые выяснили, что материнский инстинкт может помочь избавиться от наркотической зависимости

Так, для выявления столь полезного влияния ребенка на родителя, ученые провели опыт, в рамках которого после родов подопытным грызунам в организм вводился кокаин и вещества, блокирующие работу отдельных областей префронтальной коры мозга. Но даже несмотря на столько отчаянную попытку привить животным негативную привычку, после появления потомства около 40% крыс предпочли заботу о своих детенышах возможности получить новую дозу наркотика.

По словам авторов исследования, они намерены продолжить изучение мозга крыс, чтобы понять механизм работы инфралимбической коры у животных. Полученные знания они намерены использовать для поиска новых методов борьбы с наркотической зависимостью у человека.