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Ученые выяснили, что материнский инстинкт может помочь избавиться от наркотической зависимости
Возможно, свежее открытие поможет в борьбе с данным недугом у людей Американские ученые-нейрофизиологи Марианна
Американские ученые-нейрофизиологи Марианна Перейра из Массачусетского университета в Амхерстеи и Джоан Моррелл из Ратгерсовского университета опубликовали результаты своей научной работы, через которую они выяснили, что материнский инстинкт может помочь избавиться от наркотической зависимости. На данный момент опыты проходили лишь на животных.
Так, для выявления столь полезного влияния ребенка на родителя, ученые провели опыт, в рамках которого после родов подопытным грызунам в организм вводился кокаин и вещества, блокирующие работу отдельных областей префронтальной коры мозга. Но даже несмотря на столько отчаянную попытку привить животным негативную привычку, после появления потомства около 40% крыс предпочли заботу о своих детенышах возможности получить новую дозу наркотика.
По словам авторов исследования, они намерены продолжить изучение мозга крыс, чтобы понять механизм работы инфралимбической коры у животных. Полученные знания они намерены использовать для поиска новых методов борьбы с наркотической зависимостью у человека.