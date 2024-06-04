Ученые выяснили, что мозговые волны влияют на восприятие речи

Опубликовано 04 июня 2024, 09:45
1 мин.
Ученые выяснили, что мозговые волны влияют на восприятие речиПроведены исследование
Ученые изучили, как временные характеристики мозговых волн влияют на восприятие речи. Они обнаружили, что вероятность восприятия речевых звуков или слов зависит от времени мозговых волн. В ходе исследования использовалась магнитоэнцефалография (MEG) для записи времени мозговых волн.
© Ferra.ru
Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые выяснили, что мозговые волны предрасполагают к восприятию более вероятных звуков или слов в менее «возбудимой» фазе мозговой волны и к менее вероятным звукам или словам в более «возбудимой» фазе.
Это означает, что как вероятность события, так и его временные характеристики влияют на восприятие. Различные области мозга, связанные с обработкой речи, также чувствительны к вероятности возникновения звуков и слов. Компьютерное моделирование подтвердило эту зависимость.