Ученые выяснили, что мозговые волны влияют на восприятие речи

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые выяснили, что мозговые волны предрасполагают к восприятию более вероятных звуков или слов в менее «возбудимой» фазе мозговой волны и к менее вероятным звукам или словам в более «возбудимой» фазе.

Это означает, что как вероятность события, так и его временные характеристики влияют на восприятие. Различные области мозга, связанные с обработкой речи, также чувствительны к вероятности возникновения звуков и слов. Компьютерное моделирование подтвердило эту зависимость.