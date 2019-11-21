Ученые выяснили, что мужчины-рабочие стареют медленнее ровесников других профессий

В основном подобные результаты ученые связывают с тем, что молодые мужчины более подвержены стрессам, а также тем, что физические нагрузки ими переносятся заметно легче эмоциональных. Но что важно, по мнению ученых, индекс относительного старения с выходом на пенсию снижается как у мужчин, так и у женщин.

”Было показано, что среди представителей рабочих профессий начиная с 35 лет женщины стареют быстрее сверстниц из других областей занятости. У мужчин, выбравших рабочие профессии, старение, наоборот, протекает медленнее во всех возрастных группах, особенно значимо это выражено для возрастной группы основного трудоспособного возраста — 36-60 лет”, — рассказала магистр психологии МГППУ Альбина Калаева.