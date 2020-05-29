Ученые выяснили, что на Земле становится все меньше мест, пригодных для жизни

Так, например, одни из самых экстремальных показателей температуры наблюдаются в Персидском заливе, Пакистане, Индии, США и Мексике. Там значение нагрева влажного термометра (не путать с обычным термометром!) достигает от 27 до 35 градусов.

Для того, чтобы объяснить, насколько опасными могут быть подобные показатели, ученые привели в пример Европу, в которой из-за высоких температур в 2003 году погибло огромное количество людей. Но только тогда температура по влажному термометру не превышала 28 градусов.