Ученые выяснили, что не в деньгах счастье

Подобный вывод был сделан на основе сразу двух исследований, в которых изучались данные “национально репрезентативной выборки” предпринимателей и наемных работников, а также данные исследования Уортонской школой бизнеса. В результате, ученым удалось выяснить, что люди, имеющие собственный бизнес, и вправду более счастливы чем те, кто работают “на дядю”. При этом что самое удивительно, связано это не с тем фактом, что чаще всего бизнесмены зарабатывают больше наемных сотрудников, а именно с тем, что предприниматели получают удовольствия от занятия собственным делом.

Один из соавторов свежего исследования Итана Моллика считает, что все дело в наличии у бизнесменов контроля и автономии. ”Предприниматели работают очень усердно. Но они сами хозяева своего времени, даже если работают сверхурочно”, — сказал он.