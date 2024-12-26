Ученые выяснили, что некоторые виды китов живут до 130 лет

Также исследование затронуло северных атлантических правых китов, которые, согласно старым данным, должны были жить до 70 лет. Однако ученые обнаружили, что в настоящее время средний возраст этих животных составляет всего 22 года, и они редко доживают до 50. Причиной столь низкой продолжительности жизни называют действия человека, такие как запутывание в рыболовных сетях и столкновения с судами.

Для оценки продолжительности жизни китов ученые использовали фотографии отдельных особей за десятилетия, что позволило составить «кривые выживания» и рассчитать максимальную возможную продолжительность жизни для этих животных. Это исследование подтвердило, что не только правые киты, но и другие виды, например, гренландские киты, могут жить значительно дольше, чем предполагалось ранее.

Этот вывод имеет важное значение для сохранения китов, поскольку долгоживущие виды воспроизводят потомство крайне медленно. Это важно учитывать при разработке стратегий охраны этих животных, особенно в условиях глобальных климатических изменений.