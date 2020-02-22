Ученые выяснили, что оптимизм может ускорить восстановление организма после инсульта

Для определения связи между оптимизмом и восстановлением после инсульта ученые привлекли порядка 49 пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения.Так, по словам ученых, пережившие инсульт люди, которые сохраняли оптимистичность, имели более низкие уровни воспаления, а также менее серьезные последствия инсульта и снижение физической нетрудоспособности буквально через три месяца, чем те, кто был настроен менее оптимистично.

”Наши результаты свидетельствуют о том, что оптимистичные люди имеют лучший исход заболевания, поэтому повышение морального состояния может быть идеальным способом улучшения психического здоровья и восстановления после инсульта”, - рассказал ведущий автор исследования, доктор Юн-Джу Лай.