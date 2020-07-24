Ученые выяснили, что оспа была распространена по Европе викингами

Для этого специалисты изучили могилы викингов возрастом до 1 400 лет на территории многих стран, в том числе Великобритании и России. При этом ученые также выяснили, что данная болезнь начала свое распространение по северу Европы примерно за 1 000 лет до первых масштабных эпидемий.

”Нам известно, что викингам удалось проникнуть во все регионы Европы, а также освоить территории далеко за ее пределами. Теперь мы знаем, что викинги распространили оспу. Здесь можно провести параллели с новым коронавирусом, который распространился по миру вместе с путешествующими людьми”, - рассказал соавтор исследования профессор Эске Виллерслев из Кембриджского университета.