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Ученые выяснили, что оспа была распространена по Европе викингами
Причем началось это примерно за 1 000 лет до масштабной эпидемии
Группа ученых из нескольких стран провела исследование, в результате которого выяснила, что оспа была распространена по Европе викингами.
Для этого специалисты изучили могилы викингов возрастом до 1 400 лет на территории многих стран, в том числе Великобритании и России. При этом ученые также выяснили, что данная болезнь начала свое распространение по северу Европы примерно за 1 000 лет до первых масштабных эпидемий.
”Нам известно, что викингам удалось проникнуть во все регионы Европы, а также освоить территории далеко за ее пределами. Теперь мы знаем, что викинги распространили оспу. Здесь можно провести параллели с новым коронавирусом, который распространился по миру вместе с путешествующими людьми”, - рассказал соавтор исследования профессор Эске Виллерслев из Кембриджского университета.