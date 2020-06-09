Ученые выяснили, что пессимисты чаще подвержены возникновению старческого слабоумия

В рамках эксперимента, исследователи проанализировали показатели людей, имеющих склонности к негативному мышлению, в возрасте от 55 лет и старше. Результаты, полученные учеными, показали следующее: те добровольцы, которые имели повышенный уровень тревожности, а также постоянно размышляли о прошлом и беспокоились о будущем, имели склонность к возникновению у них с возрастом болезни Альцгеймера.

Что интересно, науке уже было известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, но именно сейчас впервые было продемонстрировано, как в качестве дополнительных факторов возникновения деменции могут выступать определенные паттерны мышления.