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Ученые выяснили, что пессимисты чаще подвержены возникновению старческого слабоумия
Да, причиной появления болезни может оказаться обыкновенный образ мышления
В последнее время ученые все чаще занимаются исследованиями болезней человеческого мозга в период старости. Так, на этот раз специалистам из Университетского колледжа Лондона удалось выяснить, что пессимисты чаще подвержены возникновению старческого слабоумия.
В рамках эксперимента, исследователи проанализировали показатели людей, имеющих склонности к негативному мышлению, в возрасте от 55 лет и старше. Результаты, полученные учеными, показали следующее: те добровольцы, которые имели повышенный уровень тревожности, а также постоянно размышляли о прошлом и беспокоились о будущем, имели склонность к возникновению у них с возрастом болезни Альцгеймера.
Что интересно, науке уже было известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, но именно сейчас впервые было продемонстрировано, как в качестве дополнительных факторов возникновения деменции могут выступать определенные паттерны мышления.