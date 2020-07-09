Ученые выяснили, что причиной депрессии может стать вирус

Так, в рамках этой работы японские специалисты изучили шестой вид вируса герпеса человека. Отмечается, что данный тип герпеса находится в организме человека на протяжении всей жизни. Кроме того, 100% людей являются носителями данного типа герпеса.

Было установлено, что в стрессовых ситуациях или в случае усталости его количество начинает расти, что приводит к тому, что он проявляется в человеческой слюне. Причиной же депрессии, по словам экспертов, является его способность проникать через нос в мозг. Так, отмечается, что между мозгом и задней части полости носа расположена обонятельная луковица, которая и подвергается инфицированию. Далее же, ген вируса SITH-1 приступает к выработке белка протеина, который направляет кальций в клетки.

”Мы смогли впервые получить доказательства этого (что причина – вирус). Если не знать причины, то мы не сможем выработать лекарство. Теперь мы знаем причину. Мы знаем, что в слюне увеличивается содержание вируса герпеса человека-VI, он заражает обонятельную луковицу и выделяется SITH-1. Значит, мы можем думать о том, как сделать, чтобы из слюны вирус не попадал в мозг. Все это становится возможным”, - отметил профессор Кондо.