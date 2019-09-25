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Ученые выяснили, что птицы учатся у сородичей распознавать опасных для них людей

Для них это единственный способ выжить рядом с человеком
Группа ученых-биологов выяснила, что галки способны учиться друг у друга, какие люди для них опасны. Так, если птицы слышат сигнал опасности от сородичей, то они ассоциируют его с конкретным человеком. В будущем они реагируют на появление этого человека рядом с гнездом, в том числе возвращаясь быстрее к птенцами, а порой издавая сигнал тревоги для других сородичей.

Некоторые люди представляют собой заметную опасность для животных. Но несмотря на то, что некоторые в действительности гоняют и мучают их, другие наоборот — подкармливают. В результате такого опыта “общения” с людьми, животные научились различать опасных и безвредных для жизни представителей человеческого вида.

Согласно новому исследованию ученых, птицы смогли научиться распознаванию опасных для себя людей при помощи социального обучения. Его суть заключается в наблюдении за реакцией других особей своего вида, благодаря чему птицы в конечном итоге учатся понимать, кого из людей лучше держаться подальше. Так, даже один единственный сигнал тревоги, исходящий от сородича, на корню меняет поведение птиц, если рядом появляется “опасный” человек.

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