Ученые выяснили, что птицы "выключают" свой иммунитет для энергосбережения

Так, исследователи из Университета Лунда и Университета Тромсе провели крупное исследование силы иммунной системы горной куропатки на Шпицбергене в Арктике. Так как именно данный вид птиц живет дальше остальных в Арктике, ученым было интересно посмотреть, как изменяется их иммунный ответ зимой и поздней весной.

В итоге группе ученых удалось выяснить, что когда птицы заболевают в середине зимы, они уменьшают количество потребляемой энергии в сравнении с тем периодом, когда они здоровы. Но если то же самое происходит поздней весной, то их потребление энергии увеличивается.

Эксперты пришли к выводу, что, вероятнее всего, слабая иммунная система птиц — это часть их адаптации к арктическим морозам. Так как риск заражения различными заболеваниями на севере зимой меньше, чем когда становится теплее к лету, то и энергопотребление в зимний период должен быть снижен. В том числе за счет “отключения” иммунитета.