Ученые выяснили, что рацион питания в детстве влияет на всю жизнь

По мнению ученых, употребление большого количества жира и сахара в детстве может изменить микробиом на всю жизнь. В рамках научной работы специалисты разделили мышей на четыре группа: половина из них питалась правильной едой, вторая половина сидела на менее здоровой “западной” диете, у другой половины был круглосуточный доступ к беговому колесу, а у другой - нет. Эксперимент продолжался три недели, после чего грызунов перевели на обычный рацион питания и ограничили в физической активности. Спустя две недели ученые начали изучать разнообразие численности бактерий в кишечниках испытуемых.

Так, выяснилось, что количество кишечных бактерий, в частности Muribaculum, фиксировалось в меньшем количестве у животных из группы, которая придерживалась “западной” диете. В то же время, эта бактерия выросла у тех мышей, которые сидели на стандартной диете и могли заниматься в колесе в любое время, и уменьшилась у грызунов, которые питались жирной едой вне зависимости от наличия физической активности.