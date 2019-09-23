Ученые выяснили, что рак способен "соединяться" с нейронами мозга

Ранее учеными Стэнфордского университета была найдена связь между ростом опухоли головного мозга и активностью окружающих нейронов. На основании этого специалисты предполагали, что опухоль получает от нейронов некие вещества.Однако благодаря новым исследованиям, ученые убедились, что клетки опухоли создают “синапсы”, которые подключаются к нервным клеткам напрямую. Именно так рак соединяется с нейронными сетями мозга и высасывает вещества, которые в него поступают. Отмечается, что опухоль также способна повышать активность нейронов, чтобы усилить поток питания.

”Они действуют как вампиры”, — прокомментировали ученые. На данный момент неизвестно, способны ли другие виды рака интегрироваться подобным образом.