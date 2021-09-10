Ученые выяснили, что расположено под дном Северного моря

Они, используя технологию 3D-сейсмического отражения смогли получить изображения структур, которые находятся под дном Северного моря. Эти знания могут помочь учёным в дальнейшем прогнозировать сценарии, по которым будут таять ледники, говорится в публикации Geology.

Удивительно то, что метод, применённый в свежем исследовании, позволил специалистам получить изображения объектов, размер которых не превышает нескольких метров. При этом все они, что важно, находились под поверхностью Земли и могли быть покрыты сотнями метров отложений.

Таким образом, учёным впервые удалось увидеть ландшафты, которые прежде были недоступны из-за особенностей своего расположения. Именно они, в свою очередь, являются яркой демонстрацией того, как «ледяные щиты» реагируют на потепление климата.