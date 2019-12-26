Ученые выяснили, что старение человека начинается в момент его зачатия

Ученые из МГУ и Гарвардской медицинской школы провели анализ огромного числа различных данных и заметили, что кривая смертности имеет U-образную форму. Так, если в первые годы жизни этот показатель у человека достаточно высок, то в дальнейшем, лет до 9, он плавно снижается. Но как только человек достигает девятилетнего возраста, кривая вновь начинает плавно и медленно расти.

”Мы думаем, что старение — это накапливающиеся в организме разнообразные повреждения, из-за которых постепенно и наблюдается утрата функций отдельных клеток, тканей, органов и систем. В своей работе мы с коллегами рассматривали процесс начала старения именно с этой точки зрения”, — рассказал автор исследования, профессор МГУ Вадим Гладышев.

В итоге анализ эпигенетических меток ДНК, связанных с биологическим возрастом, показал неутешительные для человечества результаты — старение, если рассматривать данный процесс с точки зрения накопления повреждений начинается в момент зачатия человека или вскоре после него.