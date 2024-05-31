Ученые выяснили, что стресс на работе вредит здоровью сердца

Опубликовано 31 мая 2024, 22:47
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Ученые выяснили, что стресс на работе вредит здоровью сердцаВ исследовании приняли участие 1000 работающих людей
Исследование ученых из Сингапура показало, что негативная атмосфера на работе может привести к серьезным проблемам с сердцем. Чрезмерная нагрузка, стресс и выгорание на работе негативно влияют на психологическое здоровье, отношения в семье и производительность труда.
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Исследователи решили выяснить, как стресс на работе влияет на физическое здоровье, в частности, на сердце. В исследовании приняли участие более 1000 работающих людей среднего возраста. Ученые анализировали связь между стрессом на работе и уровнем биомаркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний в крови участников.
Биомаркеры — это вещества, указывающие на наличие тех или иных заболеваний в организме.
Исследование показало, что негативная атмосфера на работе повышает уровень триглицеридов, которые способствуют закупорке артерий, и снижает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что повышает уровень холестерина.
Ученые также обнаружили связь между стрессом на работе и маркерами воспаления в организме.