Ученые выяснили, что стресс на работе вредит здоровью сердца

Исследователи решили выяснить, как стресс на работе влияет на физическое здоровье, в частности, на сердце. В исследовании приняли участие более 1000 работающих людей среднего возраста. Ученые анализировали связь между стрессом на работе и уровнем биомаркеров риска сердечно-сосудистых заболеваний в крови участников.

Биомаркеры — это вещества, указывающие на наличие тех или иных заболеваний в организме.

Исследование показало, что негативная атмосфера на работе повышает уровень триглицеридов, которые способствуют закупорке артерий, и снижает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что повышает уровень холестерина.

Ученые также обнаружили связь между стрессом на работе и маркерами воспаления в организме.