Ученые выяснили, что у динозавров был встроенный кондиционер

Последние исследования анатомии динозавра продемонстрировало, что эта гипотеза несостоятельна, так как отверстия служили своеобразным кондиционером для рептилии. Для подтверждения своей теории, ученые провели наблюдение за “родственниками” тираннозавров — аллигаторами — при помощи тепловизоров.

В связи с тем, что рептилии хладнокровные, то, до какой температуры будет нагрето их тело зависит от температуры окружающей среды. Так, когда вокруг становится холодно, то отверстия в черепах аллигаторов становятся теплее. А когда окружающая среда теплеет, то в отверстиях наблюдалось понижение температуры. Используя трехмерные модели голов аллигаторов, исследователи сравнили их с черепами тираннозавров. По итогу было выяснено, что загадочные отверстия в черепе динозавров могли содержать кровеносные сосуды и служить своеобразным кондиционером в теле древних убийц.