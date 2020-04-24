Ученые выяснили, что у неандертальцев отцы были значительно моложе матерей

”Сравнивая генетические мутации неандертальских фрагментов ДНК с соответствующими современными человеческими фрагментами ДНК, мы обнаружили, что в среднем у неандертальских детей были более старые матери и более молодые отцы по сравнению с современными людьми”, — рассказал соавтор исследования Лауриц Сков.

Вообще, основным предметом исследования было понимание степени влияния ДНК неандертальцев на людей, обитающих на нашей планете сегодня. В рамках проведенного анализа ученые изучили данные 27,5 тыс исландцев, после чего выяснили, что у ирландцев, ощутивших на себе влияние генов неандертальцев, отличаются меньшим ростом, их кровь быстрее сворачивается, а также они подвержены меньшему риску рака простаты.