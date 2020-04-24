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Ученые выяснили, что у неандертальцев отцы были значительно моложе матерей
А также то, как влияют гены неандертальцев на современных людей
В популярном научном издании Nature появилась статья, в которой рассказывается о свежем исследовании, проведенном международной группой ученых из Орхусского университета в Дании, организации deCODE Genetics в Исландии и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии. Команде ученых удалось выяснить, что у неандертальцев отцы были значительно моложе матерей.
”Сравнивая генетические мутации неандертальских фрагментов ДНК с соответствующими современными человеческими фрагментами ДНК, мы обнаружили, что в среднем у неандертальских детей были более старые матери и более молодые отцы по сравнению с современными людьми”, — рассказал соавтор исследования Лауриц Сков.
Вообще, основным предметом исследования было понимание степени влияния ДНК неандертальцев на людей, обитающих на нашей планете сегодня. В рамках проведенного анализа ученые изучили данные 27,5 тыс исландцев, после чего выяснили, что у ирландцев, ощутивших на себе влияние генов неандертальцев, отличаются меньшим ростом, их кровь быстрее сворачивается, а также они подвержены меньшему риску рака простаты.