Ученые выяснили, что в Древнем Риме проводились сложные операции на мозге человека

”Скелето-анатомические особенности индивидуумов, как мужчин, так и женщин, говорят о том, что жизнь их была тяжелой в плане физической нагрузки. Очень серьезные случаи травм, полученные как мужчинами, так и женщинами, были вылечены очень опытным хирургом с большим опытом работы в области травматологии. Мы полагаем, что это был военный врач”, — рассказал автор монографии, профессор антропологии исторического факультета Университета Адельфи Анагностис Агеларакис.

Так, например, археологам удалось выяснить, что один из обнаруженных мужчин пережил сложную операцию на мозге. Причем процедура была проделана даже несмотря на то, что согласно медицинскому анализу, прогноз у него был крайне неблагоприятный. Правда, стоит отметить, что в случае с найденным мужчиной, операция, скорее всего, оказалась неудачной, так как пациент либо вскоре после операции, либо во время нее скончался.