Ученые выяснили, что влияние технологий на подростков почти не меняется с 90-х годов

В рамках научной работы исследователи изучили, как социальные сети и просмотр телевизора сказываются на психическом здоровье британских и американских подростков с 1991 по 2017 год. Для этого исследования было привлечено более 430 тысяч подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Их эмоциональный фон оценивался посредством опросников. Впоследствии ученые также уточнили, сколько времени участники уделяют просмотру телевизора и использованию компьютера и смартфона.

В результате было установлено, что связь между эксплуатацией соцсетей, а также просмотром телевизора и депрессией — стала менее очевидна. В то же время усилилась связь между эмоциональными проблемами и социальными сетями. Тем не менее, не были зафиксированы изменения в связи между суицидальными наклонностями, поведением и просмотром телевизора и соцсетями, начиная с 1991 по 2017 год.

Таким образом ученые пришли к выводу, что воздействие технологий на психическое здоровье подростков почти не меняется с 90-х годов.