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Ученые выяснили, что восстановиться от хронического недосыпа за неделю невозможно

Поэтому лучше серьезнее относиться к режиму сна
Исследователи из Польшы выяснили, как хронический дефицит сна влияет на здоровье человека. Выяснилось, что из-за этого у человека теряются способности, восстановить которые не получится и за неделю.
Ученые выяснили, что восстановиться от хронического недосыпа за неделю невозможно

Результаты соответствующего исследования ученых из Ягеллонского университета были опубликованы в издании PLOS ONE. Известно, что регулярный дефицит сна влечет за собой ряд негативных последствий для здоровья, начиная от невнимательности, потери памяти, вплоть до болезней сердечно-сосудистой системы.

Ученые же решили выяснить, сколько времени требуется для того, чтобы восстановить способности после хронического недосыпа. Для этого они привлекли более 20 добровольцев, которых попросили снизить время сна на 30% всего на 10 дней. Впоследствии участников попросили в течении недели восстанавливаться, уделяя сну неограниченное количество времени. Выяснилось, что недосып привел к последствиям, которые не нивелируются восстановлением в течение одной недели.