Ученые выяснили, что вредная пища превращает людей в пищевых наркоманов
В процессе эксперимента врач не только начал толстеть, но и столкнулся с более неприятными последствиями — проблемами со здоровьем. В частности, подопытный заметил, что питаясь фастфудом он начал хуже спать — перед сном его одолевали тревожные мысли и страх перед обыденными делами, из-за чего он ворочался. Помимо прочего у него появилась изжога, запоры и геморрой. Еще врач стал медленнее соображать, а мозг, по его словам, начал работать так, словно он страдает от наркозависимости.
Как выяснилось, приверженность к вредному рациону действительно меняет мозг — ученые установили, что она превратила подопытного в пищевого наркомана.
Что все это значит? Мой мозг подталкивает меня к поиску фастфуда. Даже после того, как я перестал придерживаться такой диеты, томография показала, что новые связи в мозге все еще действуют. Кажется, я не могу свести на нет нанесенный моему мозгу вред. Теперь я запрограммирован так, что мне все сложнее отказаться от вредной пищи.