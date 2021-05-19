Ученые выяснили, что вредная пища превращает людей в пищевых наркоманов

В процессе эксперимента врач не только начал толстеть, но и столкнулся с более неприятными последствиями — проблемами со здоровьем. В частности, подопытный заметил, что питаясь фастфудом он начал хуже спать — перед сном его одолевали тревожные мысли и страх перед обыденными делами, из-за чего он ворочался. Помимо прочего у него появилась изжога, запоры и геморрой. Еще врач стал медленнее соображать, а мозг, по его словам, начал работать так, словно он страдает от наркозависимости.

Как выяснилось, приверженность к вредному рациону действительно меняет мозг — ученые установили, что она превратила подопытного в пищевого наркомана.