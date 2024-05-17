Ученые выяснили, что загрязненный воздух повышает риск деменции

Это первое исследование в Дании, которое напрямую связывает загрязненный воздух с деменцией. По словам ученых, снижение загрязнения воздуха позволит предотвратить новые случаи деменции и обеспечит более здоровое старение населения.

Исследователи в течение 27 лет наблюдали за группой медсестер. Ученые учли их образ жизни, социально-экономическое положение и уровень физической активности.

Исследование показало, что у медсестер с высокой физической активностью риск деменции при воздействии загрязненного воздуха был ниже, чем у медсестер с низкой активностью.

Таким образом, физическая активность может смягчить негативное влияние загрязненного воздуха на ухудшение памяти и риск деменции.

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