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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 23:35
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Ученые выяснили, что загрязненный воздух повышает риск деменции

Исследование длилось 27 лет
Долговременное воздействие загрязненного воздуха повышает риск деменции, показало новое исследование в Дании. Ученые обнаружили связь между загрязнением воздуха и шумом, но шум, скорее всего, влияет на здоровье косвенно, через загрязнение воздуха.
Ученые выяснили, что загрязненный воздух повышает риск деменции

© Ferra.ru

Это первое исследование в Дании, которое напрямую связывает загрязненный воздух с деменцией. По словам ученых, снижение загрязнения воздуха позволит предотвратить новые случаи деменции и обеспечит более здоровое старение населения.

Исследователи в течение 27 лет наблюдали за группой медсестер. Ученые учли их образ жизни, социально-экономическое положение и уровень физической активности.

Исследование показало, что у медсестер с высокой физической активностью риск деменции при воздействии загрязненного воздуха был ниже, чем у медсестер с низкой активностью.

Таким образом, физическая активность может смягчить негативное влияние загрязненного воздуха на ухудшение памяти и риск деменции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#память
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#наука
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#экология