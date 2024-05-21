Ученые выяснили, что жаркие ночи значительно повышают риск инсульта

Из-за глобального потепления ночные температуры растут быстрее дневных, что негативно влияет на здоровье. Исследование ученых из Центра им. Гельмгольца в Мюнхене и Университетской больницы Аугсбурга показало, что риск инсульта повышается на 7% в жаркие ночи.

Специалисты проанализировали данные о более чем 11 000 пациентов с инсультом за 15 лет. Оказалось, что особенно уязвимы пожилые люди и женщины. Чаще всего после жарких ночей диагностируются инсульты с легкими симптомами.

С 2013 по 2020 годы количество инсультов, вызванных ночной жарой, значительно возросло по сравнению с предыдущим периодом.

Ученые планируют разработать рекомендации по профилактике инсультов, а также предложить решения для городского планирования, направленные на снижение уровня жары в городах.

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