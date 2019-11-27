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Ученые выяснили, что женщины вежливее мужчин в общении с искусственным интеллектом
Но не объяснили, почему так происходит
Исследовательский центр Pew опубликовал данные, согласно которым чуть более половины владельцев “умных” колонок в США периодически обращаются к своим устройствам используя слово “пожалуйста”. Что интересно, 62% женщин общаются с ассистентом вежливо на постоянной основе, в то время как вежливых мужчин заметно меньше — всего около 45% от общего числа опрошенных.
Специалисты из Pew не дали объяснения тому, почему женщины чаще обращаются к голосовым помощникам в вежливой форме, но журналисты из The Verge предположили, что связано это с тем фактом, что большинство голосовых помощников разговаривают женским голосом.
Помимо этого исследовательский центр также узнал, что “умные” колонки прямо сейчас имеются у 25% взрослых американцев, при этом около 54% из них крайне обеспокоены тем, какие именно данные собирают их помощники. А 18% опрошенных отмечают, что для них важно то, что ассистент учитывает персональные особенности владельца во время ответов.