Ученые выяснили, что женщины вежливее мужчин в общении с искусственным интеллектом

Специалисты из Pew не дали объяснения тому, почему женщины чаще обращаются к голосовым помощникам в вежливой форме, но журналисты из The Verge предположили, что связано это с тем фактом, что большинство голосовых помощников разговаривают женским голосом.

Помимо этого исследовательский центр также узнал, что “умные” колонки прямо сейчас имеются у 25% взрослых американцев, при этом около 54% из них крайне обеспокоены тем, какие именно данные собирают их помощники. А 18% опрошенных отмечают, что для них важно то, что ассистент учитывает персональные особенности владельца во время ответов.