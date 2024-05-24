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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 08:51
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Ученые выяснили, где впервые появились рыжие тараканы

И сколько их виду примерно лет
Ученые выяснили, что рыжие тараканы появились около 2100 лет назад на территории Индии или Мьянмы.
Ученые выяснили, где впервые появились рыжие тараканы
© Ferra

Эти насекомые произошли от азиатских тараканов и со временем распространились по миру вместе с людьми.

В XVIII веке рыжие тараканы достигли Европы, а позже, благодаря развитию транспорта и коммуникаций, расселились по всему миру. В наши дни их можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что рыжие тараканы имеют общий генетический код в большинстве регионов. Это свидетельствует об их недавнем происхождении и быстром распространении.

Команда энтомологов под руководством Цянь Тана из Сингапурского национального университета сравнила генетический материал тараканов из 17 стран и обнаружила, что рыжие тараканы возникли от шести основных популяций, обитающих в Корее, Китае, Индии, Индонезии, Восточной Европе и США.

Источник:N+1
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Насекомые
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#наука