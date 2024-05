Ученые выяснили, где впервые появились рыжие тараканы

Эти насекомые произошли от азиатских тараканов и со временем распространились по миру вместе с людьми.

В XVIII веке рыжие тараканы достигли Европы, а позже, благодаря развитию транспорта и коммуникаций, расселились по всему миру. В наши дни их можно найти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что рыжие тараканы имеют общий генетический код в большинстве регионов. Это свидетельствует об их недавнем происхождении и быстром распространении.

Команда энтомологов под руководством Цянь Тана из Сингапурского национального университета сравнила генетический материал тараканов из 17 стран и обнаружила, что рыжие тараканы возникли от шести основных популяций, обитающих в Корее, Китае, Индии, Индонезии, Восточной Европе и США.