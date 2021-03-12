Ученые выяснили, грязнее ли лапы собак обуви их хозяев

Так, исследователи взяли образцы с лап 25 собак, а также с подошв их хозяев и сравнили их. Впоследствии анализы также проверили на наличие фекальных и диарейных бактерий. В результате выяснилось, что обувь человека намного грязнее лап собак. Более того, в образцах с собачьих лап не было обнаружено следов диарейных бактерий, в связи с чем можно сделать вывод, что питомцы не сказываются негативно на гигиене.

Потенциально, результаты этого исследования могут снять запреты на посещение общественных мест вместе с животными. Отметим, что делается это, чтобы ограничить вред гигиене. В то же время есть люди, которым необходимо присутствие питомца ввиду медицинских показаний.