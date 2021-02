Ученые выяснили, как бактериям удается выжить при лечении антибиотиками

Публикация, в которой сообщаются результаты научной работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Так, согласно выводам исследователей, некоторые бактерии пользуются нетривиальным способом выживания - переходят в глубокий сон. В этом состоянии они становятся способными переносить действие антибиотиков. Впоследствии, когда лечение прекращено и окружающая среда становится более благоприятной, они просыпаются и вновь приступают к заражению организма. Таким образом вылечиться человеку от инфекции становится сложнее.

Открытие ученых может помочь в создании новых, более эффективных методов лечения бактериальных инфекций.